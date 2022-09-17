Байден попередив Путіна про наслідки у разі застосування ядерної зброї

Джерело: Байден в інтерв’ю каналу CBS, цитує Укрінформ

Пряма мова: «Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової».

«Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь».

Деталі: Байден не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що «наслідки» для Росії, безумовно, будуть.