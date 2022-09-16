Вантажні перевезення по Україні — як правильно обрати

З початком осені в Україні не тільки активізувалися бізнес процеси, але й транспортні перевезення. Треба відзначити, що економіка України оживає та набирає обертів. Збільшилася кількість транспортних перевезенm як в межах кордонів держави, так і за її межами — міжнарожні перевезення вже додали близько 15% з початку осені. Тому вибір правильного оператора вантажних перевезень, це важливий зважений крок, що дозволить покращити роботу вашого підприємства та бізнесу взагалі.

Група компаній Неоліт Логістикс https://neolit.ua/trucking/in-ukraine пропонує весь комплекс вантажних перевезень та необхідний супутній сервіс для бізнесу та логістичних завдань будь-якої складниості. Працюючи вже більше 13 років на ринку України, Неоліт Логістикс опрацьовує тісячі кліентів по всій Україні та за її межами. Мільйони тонн продукції планово перевозяться ресурсами компанії та її партнерів без затримок, про що свідчать задоволені відгуки та листи подяки, що надходять на адресу оператора.

Вібир вантажних перевезеннь по Україні — що треба знати

При плануванні роботи з вантажних перевезеннь, окрім вибору надійного оператора ринку, необхідо також визначитись з маршрутом, видом транспорту для перевезень, строками доставки та відвантаження. Ця вся робота виконується попередньо. Коли ви співпрацюєте з професійною командою, більшість питань відпадає одразу, завдяки досвіду фахівців, що займаються перевезеннями. Важливо обов’язково попередньо проконсультуватися, отримати відповіді на всі питання, та заздалегіть розписати завдання.

Якщо ви перевозите небезпечний вантаж, або вантаж високої визначенної вартості, то попіклуйтесь про забезпечення охорони, або спецтранспорту (автомобилів та водіїв, що мають певних допуск для транспортування небежпечних вантажів).

Формування графіку регулярних перевезень також бажано узгоджувати заздалегіть. Фахівці Неоліт Логістикс допоможуть вам вибрати оптимальні маршрути та час перевезень, щоб уникнути додаткових витрат часу та ресурсів. Ви утримуєте попередньо відповіді на всі питання, та вирішення любих складних завдань.

Підтримка в дорозі вашої логістики

Різні події можуть статися в дорозі, коли ви перевозите вантаж. Аварійні та непередбачувані ситуації можна нівелювати підтримкою в регіонах. Саме Неоліт Логістикс має 8 філій в різних регіонах країни, які працюють цілодобово, та кожна з філій надає допомогу в разі необхідності. Філії забезпечують високий рівень сервісу логістичних операцій.

Саме тому оператор вантажних перевезень має такі вражаючі результати — більше 2 мільонів тонн вантажу на рік, та більше 800 постійних кліентів, котрі співпрацюють з оператором за гнучким графіком та користуючись перевагами системи лояльності клієнтів.

Neolit ​​Logistics є на сьогоднішній день справжнім європейським транспортно-логістичним сервісом, що діє на территоріїї України, та за її межами!