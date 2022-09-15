Западные кредиторы подписали меморандум о приостановке обслуживания долга Украины

Группа западных кредиторов Украины сообщила в среду о подписании меморандума о взаимопонимании относительно запланированной приостановки обслуживания долга этой страны.

Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, заявила в июле, что предоставит скоординированную приостановку обслуживания долга Украины до конца 2023 года и, возможно, еще на один год.

«Этот меморандум о взаимопонимании облегчает проблему ликвидности Украины в связи с неоправданной, неспровоцированной и незаконной агрессивной войны России и позволяет правительству Украины увеличить расходы на социальные нужды, здравоохранение и экономику», – говорится в заявлении группы, опубликованном министерством финансов Франции.

Группа призвала других двусторонних кредиторов также быстро достичь соглашения о приостановке обслуживания долга Украины.

С ежемесячным бюджетным дефицитом в 5 миллиардов долларов Украина в значительной степени зависит от внешнего финансирования со стороны западных союзников и многосторонних кредиторов, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

«Как и наша бюджетная поддержка Украине на общую сумму $8,5 млрд, отсрочка выплаты долгов – это еще один способ, которым США поддерживают Украину в ее борьбе против жестокой войны России», – сказала министр финансов Джанет Йеллен в отдельном заявлении.

Группа западных кредиторов заявила, что приветствует реформы, которые Украина проводит для устранения последствий войны, а также приветствует соглашение с держателями облигаций и варрантов об отсрочке долговых выплат на два года.

В августе зарубежные кредиторы поддержали просьбу Украины о двухлетнем замораживании выплат по международным облигациям на сумму почти 20 миллиардов долларов, что позволит стране, пострадавшей от войны, избежать дефолта.