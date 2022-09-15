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Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці

Зеленський

Про це повідомляв прессекретар президента Сергій Никифоров.

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують голову держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», – написав Никифоров.

Державне бюро розслідування повідомило, що розслідує цей випадок.

«ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу», – йдеться в повідомленні.

15 сентября, 2022 | Category: Новости, Украина

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