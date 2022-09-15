G7 планує «мапу інвестиційних можливостей для України» Росіяни знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу » Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці У Києві зіткнувся легковик з автівкою президента України Володимира Зеленського. Його оглянув лікар, серйозних ушкоджень немає. ДБР відкрили кримінальне провадження Про це повідомляв прессекретар президента Сергій Никифоров. «У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують голову держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», – написав Никифоров. Державне бюро розслідування повідомило, що розслідує цей випадок. «ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу», – йдеться в повідомленні.