Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці

Про це повідомляв прессекретар президента Сергій Никифоров.
«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують голову держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», – написав Никифоров.
Державне бюро розслідування повідомило, що розслідує цей випадок.
«ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу», – йдеться в повідомленні.
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