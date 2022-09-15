США посилюють тиск на Туреччину через санкції проти РФ, особливо на банки

США і ЄС посилюють тиск на Туреччину, щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій на тлі занепокоєння, що банківський сектор країни є потенційним «бекдором» для незаконного фінансування.
Про це пише Financial Times.
США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів «Мір», повідомили FT двоє західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.
Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям.
«Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження існуючих санкцій, а не на введення нових заходів.
Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення Путіна в Україну в лютому, не завдали економіці Росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля», — пише газета.
«Ви побачите, що ми зосереджені на ухиленні від фінансового сектора», — сказав один із зхідних чиновників.
«Нам потрібно закрити лазівки», — сказав другий посадовець, який брав участь у переговорах цього місяця між ЄС і США щодо застосування санкцій, назвавши Туреччину головною ціллю.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дотримується того, що він називає «збалансованим» підходом до війни в Україні.
«Його відмова приєднатись до санкцій проти Росії та нещодавня обіцянка поглибити економічне співробітництво з Москвою стурбували його західних союзників. Ердоган, який зустрінеться з Путіним у п’ятницю, заявив минулого місяця, що є «серйозний прогрес» у розширенні системи «Мір» в Туреччині.
П’ять найбільших банків Туреччини, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank і Halkbank, є членами платіжної системи «Мір», яка була розроблена Центральним банком Росії як національна альтернатива Visa та Mastercard», — нагадує FT.
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