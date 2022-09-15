Как выбрать хороший бюджетный ноутбук Росіяни кинули цінну техніку на Харківщині – в них паніка й проблеми з управлінням » Росіяни за добу втратили 13 танків та 4 літаки Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 850 солдатів, 2 193 танків та 4 682 бойових броньованих машини. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 193 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 682 (+17) од,

артилерійських систем – 1 295 (+5) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засобів ППО ‒ 167 (+0) од,

літаків – 250 (+4) од,

гелікоптерів – 215 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилатих ракет ‒ 233 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21) од,

спеціальної техніки ‒ 120 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.