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Росіяни видали стару опору для мосту за баржу з десантом ЗСУ — відео

Росіяни видали стару опору для мосту біля Енергодара за баржу з десантом ЗСУ: відео ракетного удару

Міноборони РФ осоромилось черговим фейком про бойові втрати української армії. Цього разу росіяни нібито знищили баржу з десантом Сил спеціальних операцій на борту.

Про це повідомили у виданні The Insider.

Насправді під вогонь російських військових потрапила опора мосту через Дніпро поблизу Енергодара Запорізької області. Конструкцію побудували німецькі окупанти 1943 року, а вже через пів року її підірвали під час відступу.

“Залишається лише визнати, що російські війська нарешті досягли відчутного успіху в справі денацифікації України: пошкодили об’єкт, збудований нацистами під час окупації. Щоправда, той, що не використовується і нікому не потрібний”, — ідеться в статті.

Фото: The Insider
Фото: The Insider

 

15 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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