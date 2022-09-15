Росіяни видали стару опору для мосту за баржу з десантом ЗСУ — відео

Міноборони РФ осоромилось черговим фейком про бойові втрати української армії. Цього разу росіяни нібито знищили баржу з десантом Сил спеціальних операцій на борту.

Про це повідомили у виданні The Insider.

Насправді під вогонь російських військових потрапила опора мосту через Дніпро поблизу Енергодара Запорізької області. Конструкцію побудували німецькі окупанти 1943 року, а вже через пів року її підірвали під час відступу.

“Залишається лише визнати, що російські війська нарешті досягли відчутного успіху в справі денацифікації України: пошкодили об’єкт, збудований нацистами під час окупації. Щоправда, той, що не використовується і нікому не потрібний”, — ідеться в статті.