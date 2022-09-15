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Росіяни кинули цінну техніку на Харківщині – в них паніка й проблеми з управлінням

Російські сили значною мірою виведені з району на захід від річки Оскіл у Харківській області та багато підрозділів відступили, покинувши цінну техніку.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише «Європейська правда».

«Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші тікали в явній паніці», — йдеться у повідомленні.

Цінне обладнання, покинуте російськими військами, включало засоби, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії.

Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС «Зоопарк» і як мінімум одна машина управління артилерією.

«Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління», — наголошується у повідомленні.

15 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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