Російський удар по дамбі в Кривому Розі затопив 112 будинків, пошкоджено водоводи й електролінії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

У Кривому Розі всю ніч прибирали воду, яка розлилася після російського ракетного удару по гідротехнічних спорудах. За уточненою інформацією, окупанти били ракетами «Іскандер» і «Калібр».

Унаслідок обстрілу рівень води в ділянках Інгульця піднявся від 1 до майже 2 метрів. Станом на 07:40 його знизили на 13 см. Рятувальники й аварійні служби продовжують працювати.

«Підтоплені 112 приватних будинків і подвір’їв. Люди евакуйовані. Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 тис. людей. Відновлювальні роботи тривають», — додав очільник ОВА.

Керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул розповів у телеграмі , що зараз триває ліквідація наслідків обстрілу крилатими ракетами «Іскандер» і «Кинжал». Уночі відбулося два підриви дамби в районі Чорногірки. Рівень води в місцях підтоплення став спадати.

Проте Олександр Вілкул закликає мешканців низки вулиць в Інгулецькому та Центрально-Міському районах міста евакуюватися. Він побоюється, що внаслідок ракетних обстрілів греблі річка Інгулець може вийти з берегів.

Очільник Дніпропетровської ОВА написав у телеграмі , що станом на 08:50 рівень води в Інгульці знизився на 40 см і продовжує падати. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів , що місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації до безпечної зони, а деесенесники врятували 11 людей. «Я писав, що виток об’ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см. Розуміючи проблему, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією», — зауважив він. Також вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксувати зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвора рівень води впав на 40 см. «Працюємо над повною локалізацією витоку. Ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему буде усунено. Немає таких ракет, які б могли поцілити в наше бажання перемогти», — наголосив Кирило Тимошенко.