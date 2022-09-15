Путин все еще не считает войну в Украине ошибкой — Олаф Шольц

Президент России Владимир Путин, к сожалению, все еще не считает начатую войну в Украине ошибкой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам вчерашнего телефонного разговора. Об этом сообщает Reuters.

«Интерфакс» также приводит цитату Шольца: «Я не увидел, чтобы появились новые позиции, но все же разговор друг с другом важен». По данным агентства, канцлер заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили

После 90-минутного разговора с Путиным Шольц сообщил, что Россия должна вывести свои войска из Украины, признать суверенитет страны и ее территориальную целостность. Он призвал Путина найти дипломатическое решение конфликта в кратчайшие сроки. Также канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции и призвал Путина выполнять соглашение по зерну.

О разговоре Шольца и Путина 13 сентября сообщила пресс-служба германского правительства.

Ранее генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун заявил The Insider, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время звонков Владимиру Путину сделали ему предупреждение. В разговоре лидеры заявили, что если Россия «продолжит в таком же духе и странам придется содержать еще и Украину, то будет паритет и ракеты полетят на территорию РФ». По словам Ягуна, Украине в таком случае предоставят необходимое оружие.