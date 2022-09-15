Повний вагон пасажирів: до деокупованої Балаклії вирушив перший потяг

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в телеграмі.

«Перший рейс на Балаклію – і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому. Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя», — пише Укрзалізниця.

Також зазначається, що рейс «Харків – Балаклія – Харків» курсуватиме двічі на добу – вранці та ввечері:

потяг №6403/6402 – відправлення з Харкова о 07:00, Прибуття до Балаклії о 08:55; відправлення з Балаклії о 9:15, прибуття до Харкова о 11:10

потяг №6407/6404 – відправлення з Харкова о 15:00, Прибуття до Балаклії о 17:40; відправлення з Балаклії о 18:00, прибуття до Харкова о 19: 55

Як йдеться у повідомленні, потяг робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.