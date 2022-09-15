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Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo

Німеччина уряд

Про це заявила міністр оборони країни Крістін Ламбрехт, пише BILD.

За даними видання, постачання цих бронемашин з кінця липня розглядалися як альтернатива передачі Україні бронетранспортерів Fuchs. Dingo – це броньована та опціонально озброєна колісна техніка, яка використовується для патрулювання та розвідки. Німецька армія має понад 500 автомобілів Dingo у різних модифікаціях.

Крім цього, німці передадуть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS і близько 200 ракет. Підготовка екіпажів триватиме у Німеччині і почнеться вже у вересні.

Під час свого виступу на конференції Бундесверу Ламбрехт високо оцінила успіхи української армії під час контрнаступу. Видання припускає, що саме ця операція ЗСУ стала ключовим чинником у рішенні німців передати бронетехніку, тому що усього кілька тижнів тому Німеччина була проти цього.

Водночас Ламбрехт виключила можливість постачань Україні бойових машин піхоти Marder. Вона заявила, що у Міноборони вже на фінішній прямій угоди з Грецією, яка отримає 40 Marder, а свої 40 радянських БМП-1 передасть Україні.

15 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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