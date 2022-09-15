Лідер республіканців у Сенаті закликав Байдена надати Україні ракети ATACMS

Голова республіканської меншості у верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл виступив із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну потужнішою зброєю, зокрема, далекобійними ракетами ATACMS.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

«Українці потребують більше зброї, вони мають почати отримувати її швидше. Крім того, їм потрібні нові можливості, такі як ракети ATACMS більшого радіуса дії, танки та більші безпілотники», — сказав головний республіканець у Сенаті США.

Макконнелл закликав не зволікати з військовою допомогою Україні й нагадав, що попередні «вагання Заходу» з постачанням зброї коштувало життів.

«Не обов’язково, щоб уся ця зброя надходила з Америки. Але не помиліться: наші союзники чекають від нас сигналів»,- наголосив впливовий американський законодавець.

Макконнелл додав: «Президент Байден повинен чітко пояснити Західній Європі необхідність вагомого, конкретного і швидкого внеску в Україну».