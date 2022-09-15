Как выбрать хороший бюджетный ноутбук

Осень — время, когда кончаются отпуска и мы возвращаемся к работе. И школа уже вовсю требует нашего внимания. Это подходящий период выбрать хороший ноутбук как для работы, так и для учебы своих детей, тем более, что осень — пора скидок и время обновления модельных линеек у производителей электроники. Вы можете выбрать отличный ноутбук, соответствующий пропорции «цена-качество» на сайте одного из крупнейших поставщиков ИТ-техники он-лайн. Здесь вы получите отличный выбор необходимой техники, включая ноутбуки и планшеты от самых последних моделей, так и до вполне бюджетных вариантов решений. На всю приобретенную технику распространяется как необходимое гарантийное обслуживание, так и весь комплекс сервисного обеспечения, включая программные продукты, которые могут быть необходимы в работе или на дому.

Как выбрать ноутбук и не потратить много денег

При выборе техники для работы или учебы, в особенности это касается ноутбуков, ориентируйтесь не только на производительность, но и на модель процессора и варианты памяти, которые используются в приобретаемом товаре. Если вы оцениваете процессор — выбирайте 4-х ядерный вариант, который даже далеко не последней модели будет показывать хорошую производительность.

Если вы планируете не играть, а работать, роль вашей видеокарты достаточно простая — она будет работать в стандартных режимах, а потому можете смело делать ставку на ноутбуки с интегрированной видеокартой, которая вполне спокойно потянет и большую часть компьютерных игр в лайт-режиме, если вдруг возникнет необходимость.

А вот на памяти ноутбука лучше не экономить. Здесь лучшая связка — оперативка от 8 Гб и вместительный SSD-диск. Это гарантия стремительной загрузки операционной системы. Объем накопителя лучше брать не меньше чем 512Гб, поскольку память ноутбука имеет свойство стремительно заполняться программами, файлами и многим другим.

Как правильно осуществлять сервис ПО и ноутбука

Если вы приобрели товар, то он имеет как гарантийное, так и сервисное обслуживание. Рекомендуется устанавливать сертифицированное и как минимум официально приобретенное ПО для вашей техники. Так вы избавитесь от целого ряда проблем в будущем. Вам легче разобраться с официальными программами, в случае их сбоя или неправильной работы.

Внимательно отслеживайте объем заполненной памяти на вашем SSD-диске. Здесь может храниться много не нужного вам мусора, старых файлов, не используемых программ. В этим вы можете бороться самостоятельно. А для более серьезных настроек и анализа сбоев лучше обратиться в сервисный центр, где эту задачу решат быстрее и надежно, со знанием дела.

Таким образом , приобретая ноутбуки в официальных поставщиков техники, вы экономите сове время, нервы и деньги, а взаме получаете необходимый оптимальный результат.