Глава МЗС Німеччини закликала не баритися з передачею бойових танків Україні

Про це вона сказала в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Німецькі постачання зброї «очевидно, дуже однозначно» допоможуть «врятувати людські життя», сказала Бербок.

«Зовнішня політика, яка керується правами людини, повинна постійно запитувати, як ми можемо допомогти звільнити ще більше сіл і таким чином врятувати життя шляхом подальших постачань», — заявила міністерка.

Бербок також наголосила, що рішення про можливі постачання німецьких бойових танків можна ухвалити лише спільно – «в коаліції та на міжнародному рівні». «У вирішальній фазі, в якій зараз перебуває Україна, я не думаю, що це рішення слід довго відкладати» — заявила вона.

Німецька допомога в озброєнні повинна передусім базуватися на тому, як можна доставити більше обладнання, яке вже «ефективно допомагає», тобто ППО, артилерію та ракетні установки, сказала Бербок.

Також, за її словами, необхідно було б посилити ремонт і забезпечення боєприпасами. Вона хоче обговорити зі збройною галуззю можливість створення власних ліній виробництва вичерпаних боєприпасів, наприклад для зенітних установок Gepard.