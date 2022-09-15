ЕС рассматривает вопрос о назначении независимого эксперта по нарушениям прав человека в России

Группа стран ЕС обратится в Совет по правам человека ООН с запросом назначить независимого эксперта по проблеме нарушений прав человека в России.

Об этом агентству Reuters сообщили в четверг три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Решение о создании мандата для нового «специального докладчика», принятое на закрытом заседании в четверг, последовало за ужесточением в этом году российских законов о наказании лиц, которые, по мнению Москвы, дискредитируют вооруженные силы или распространяют ложную информацию.

Когда запрос поступит официально пока неясно, но решение по нему, возможно будет принято в начале октября путем голосования.

Ранее на этой неделе исполняющий обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что Россия преследует противников войны в Украине и нарушает право на доступ к информации.

Напомним, что ранее Россия имела право голоса в Совете по правам человека, состоящем из 47 членов, но в апреле была исключена из него в связи с вторжением в Украину.

Блок ЕС обсуждал возможную резолюцию по России в течение нескольких месяцев, но столкнулся с внутренней оппозицией, в последнее время со стороны члена ЕС Венгрии, которая не входит в число подписантов, сказали источники. Люксембург возглавит резолюцию, которую поддерживают 26 стран ЕС, и теперь она будет открыта для подписей других стран.