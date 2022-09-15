Єврокомісія скерує 5 млрд євро на підтримку українських культурних проєктів

Європейська комісія направить 5 млн євро на підтримку українських митців і культурних організацій, які перебувають, як в Україні, так і за її межами.
Спеціальний конкурс оголосили в межах програми «Креативна Європа» на 2023 рік, повідомили у комісії.
Його мета – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору.
Мені дуже приємно знати, що ми можемо допомогти українцям отримати доступ до культури», – каже комісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель.
|Європейська комісія направить 5 млн євро на підтримку українських митців
У межах спеціального конкурсу для фінансування буде відібрано три проєкти.
Конкурс триватиме до 29 листопада 2022 року.
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