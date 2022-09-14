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Зеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм

Президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм Харківської області.

Джерело: Зеленський у Telegramуправління стратегічних комунікацій ЗСУ, 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Дослівно Зеленський: «Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні (14 вересня — редю), коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України.

Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги».

Деталі: Повідомляється, що Зеленський наразі у звільненому українськими десантниками Ізюмі, де урочисто підняли державний прапор.

 

ФОТО: ТГ ЗЕЛЕНСЬКОГО
 

14 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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