Украина рассчитывает стать членом ЕС в 2024

На пресс-конференции в Киеве он отметил, что обычно страны-кандидаты в ЕС проходят гораздо более долгий путь. Но, по его мнению, Украина будет двигаться к членству гораздо динамичнее.
«Мы хотим реализовать это за два года», – подчеркнул он.
По его словам, украинские власти разработали пошаговый план такого движения и знают, где есть «узкие места» на этом пути.
23 июня лидеры 27 стран-членов ЕС приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
В среду Киев посещает с визитом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен.
Ранее сегодня она заявила, что Украина присоединится к зоне бесплатного роуминга ЕС.
«Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать», — сказала она, обращаясь к депутатам Европарламента перед отъездом в Киев.
У себя в «Твиттере» она написала, что будет обсуждать этот вопрос на встрече с президентом Украины.
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