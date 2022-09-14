Украина рассчитывает стать членом ЕС в 2024

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в правительстве разработан пошаговый план обретения членства в Европейском союзе на ближайшие 2 года.

На пресс-конференции в Киеве он отметил, что обычно страны-кандидаты в ЕС проходят гораздо более долгий путь. Но, по его мнению, Украина будет двигаться к членству гораздо динамичнее.

«Мы хотим реализовать это за два года», – подчеркнул он.

По его словам, украинские власти разработали пошаговый план такого движения и знают, где есть «узкие места» на этом пути.

23 июня лидеры 27 стран-членов ЕС приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В среду Киев посещает с визитом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Ранее сегодня она заявила, что Украина присоединится к зоне бесплатного роуминга ЕС.

«Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать», — сказала она, обращаясь к депутатам Европарламента перед отъездом в Киев.

У себя в «Твиттере» она написала, что будет обсуждать этот вопрос на встрече с президентом Украины.