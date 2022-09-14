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Україна приєднається до зони роумінгу ЄС

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» в Європарламенті, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», — сказала вона

Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.

14 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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