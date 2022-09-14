Єврокомісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини Путін за кілька днів після вторгнення РФ в Україну відмовився підписати мирну угоду, яку йому поклали на стіл » Треба було слухати наших друзів в Центральній та Східній Європі, бо вони знали Путіна, — фон дер Ляєн Один із висновків війни в Україні полягає в тому, що Європі варто було слухати тих, хто знає політику президента Росії Володимира Путіна Про це заявила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у виступі перед Європарламентом, який транслював Еспресо. «Один із висновків цієї війни полягає в тому, що нам варто було слухати тих, хто знає Путіна. Ми мали дослухатися до Анни Політковської та інших журналістів, які писали про злочини та поплатились за це життям. Ми мали слухати наших друзів в Україні та Грузію, опозицію в Білорусі. Треба було слухати голоси всередині ЄС — в Польщі, країнах Балтії, Центральній і Східній Європі. Вони багато років казали нам, що Путін не зупиниться і діяли відповідно. Наші друзі в балтійських країнах працювали нам тим, щоб зменшити свою залежність від РФ», — зазначила вона.