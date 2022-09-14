Тайное израильское ПВО обезвреживает на Украине российские дроны



Издание «Зман Исраэль» сообщает о том, что одна из израильских компаний оборонной промышленности продает на Украину через Польшу системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Посредничество Варшавы потребовалось, чтобы обойти запрет правительства еврейского государства на поставки официальному Киеву современного оружия.

Эту информацию сообщил источник журналистов внутри этой компании, название которой не приводится.

Официально продвинутое вооружение продается в Польшу, которая выступает подрядчиком Киева. Министерство обороны Израиля закрывает глаза на такую схему. В статье не указано, идет ли речь об официальной Варшаве или посредником выступает какая-то частная фирма.

Израиль является одним из мировых лидеров в области разработки и производства систем защиты от дронов и имеет как минимум шесть компаний, занимающихся этим. Подобное вооружение поставляется в Азербайджан, США, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, а также в Польшу, Чехию и другие страны в Восточной Европы.

Ранее сообщалось о покупке Россией для ведения войны на территории Украины беспилотников у Ирана. Если информация «Зман Исраэль» верна, то, возможно, поставка Израилем антидронных систем официальному Киеву сделана из прагматичных соображений. Военное руководство еврейского государства вполне может захотеть проверить, как израильское оружие будет справляться в условиях широкомасштабной войны с БПЛА, произведенными Исламской республикой.

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