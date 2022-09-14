Німеччина передала Україні вже 24 установки “Gepard”

Німеччина передала Збройним Силам Україні нову партію зенітних самохідних артилерійських установок “Gepard”.

Про це повідомляє уряд Німеччини. На сайті відомства оновили перелік військової підтримки для України.

Цього разу Збройні Сили отримали ще чотири установки “Gepard” та 65 холодильних установок для медичних препаратів.

Загалом Берлін передав Києву 24 зенітні самохідні артилерійські установки “Gepard”.

6 вересня повідомлялося, що українські військові отримали від Німеччини чотири самохідних зенітних установки, а також контрбатарейний радар “COBRA“.

Зенітна самохідна установка Gepard. Німеччина, серпень 2022. Фото: gettyimages

Загалом Україні мають передати 30 одиниць “Gepard” із запасів німецької армії, тому очікуємо ще на шість машин.

Перші зенітні самохідні артилерійські установки прибули до України у липні цього року.

А за минулий місяць військові отримали приблизно 49 тисяч снарядів до цих зенітних установок.

Артилерійські комплекси уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Їхній екіпаж складається лише із трьох людей: водія, командира і навідника.

Установки будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії, але у 2000-х армії цих країн від її використання відмовились. Але установка досі залишається на озброєнні в інших державах.