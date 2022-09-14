Госдепартамент: позиции Украины на будущих переговорах укрепляются с каждым дюймом отвоеванной земли

Стабильный поток поставок западных вооружений и необычайная решимость украинских военных стали главными факторами, лежащими в основе успешной кампании контрнаступления ВСУ против российских агрессоров, заявил во вторник Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли недавние успехи Украины на поле боя побудить европейцев активизировать поставки вооружений Киеву, Прайс отметил, что нынешнее успешное контрнаступление зависело от нескольких факторов.

«Это результат упорства, решимости и отваги наших украинских партнеров, что… во многом стало возможным благодаря помощи в сфере безопасности, которую оказали Соединенные Штаты и наши партнеры по всему миру», — заявил представитель Госдепартамента, напомнив, что с начала вторжения только Соединенные Штаты предоставили Украине около 14,5 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.

«Однако… решающим фактором здесь стало то, что у наших украинских партнеров всегда будет решимость, которой никогда не будет у россиян. Украинцы борются за свою демократию, за свою свободу, за свою страну. Россияне, среди которых есть те, кого призвали на службу, либо выпустили из тюрьмы, или же они отправились в Украину в качестве наемников частных военных компаний, воюют не за это. Во многих случаях они не знают, за что они сражаются», — заявил Нед Прайс.

Он отметил, что после перехода Украины к контрнаступлению всем стало очевидно, что «российская оборона оказалась не такой уж устойчивой», и это, по словам Прайса, «говорит о прогрессе, которого добились наши украинские партнеры».

«Мы всегда говорили, что… война России против Украины, не будет линейной с точки зрения территориальных приобретений. Уверены в том, что мы поставили наших украинских партнеров на путь, который поможет им организовать эффективную оборону своей страны», — отметил Нед Прайс.

Комментируя вопрос о появлении в некоторых российских государственных СМИ предположений о возможности проведения мирных переговоров, и о том, считают ли в Вашингтоне вероятными потенциальных переговоры с Россией, Прайс сказал, что «пока ни мы, ни наши украинские или европейские союзники и партнеры не видим никаких признаков того, что россияне готовы к переговорам и к участию в… диалоге».

«Наши украинские партнеры всегда говорили, что эта война должна закончиться диалогом, дипломатией. Мы с этим согласны. Конечно, для дипломатии и диалога нужен кто-то по другую сторону стола, — заявил Прайс. — Наша задача на данный момент состоит в том, чтобы продолжать оказывать помощь в области безопасности, в которой нуждаются наши украинские партнеры, потому что мы видим связь между тем, что происходит на поле боя, и тем, что происходит на любых переговорах».

«Мы хотим, чтобы наши украинские партнеры оказались в максимально выгодном положении, если и когда возникнет возможность проведения переговоров. С каждым днем эффективного контрнаступления, с каждым дюймом отвоеванной территории, их позиция за столом переговоров будет укрепляться», — добавил представитель Госдепартамента.