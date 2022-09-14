ФСБ взяло руководство московской синагогой под свой контроль

6 июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил о том, что оставляет свой пост. Причина – давление со стороны российской власти, цель которого – добиться от него поддержки войны в Украине. Как сообщил журналист Семен Довжик со ссылкой на свои источники, российские власти всячески лоббировали кандидатуру раввина Шломо Злотского, который поддержал войну в Украине.

Раввин Пинхас Гольдшмидт переехал в Москву в 1989, в Московской хоральной синагоге начал служить в 1993-ем. В 2011-м был избран президентом Конференции европейских раввинов – организации, которая насчитывает более семисот общин от Дублина и до Хабаровска. После начала войны России в Украине он уехал в одну из стран Восточной Европы помогать беженцам, и выступил против российской агрессии.

«24 февраля я пошел спать в Москве, а проснулся в тирании, – рассказал он в одном интервью. – Власть начала требовать активное участие любой структуры, даже негосударственной, официально поддержать политические позиции [правительства]. В этот момент я пришел к выводу, что при такой ситуации для меня лично будет сложно продолжать мою работу в Москве. Я пришел к выводу, что это не будет правильным для евреев вообще, тем более для раввина, для главного раввина Москвы, поддержать эту войну. Если это будет сделано, это будет оскорблением Всевышнего».

Несмотря на спешный отъезд из России, община Московской хоральной синагоги в июне выдвинула кандидатуру Пинхаса Гольдшмидта на переизбрание. Взять под контроль синагогу решило и ФСБ – через раввина Шломо Злотского, поддержавшего войну в Украине, считает журналист Семен Довжик.

«Он дал интервью российскому каналу 360 и там заявил, что он полностью поддерживает так называемую денацификацию Украины и полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина. Это интервью было достаточно резонансным. Даже те еврейские его коллеги, которые до того момента поддерживали с ним какие-то отношения, отвернулись от него», – рассказал Семен Довжик.

Русской службе «Голоса Америки» не удалось связаться с раввином Злотским для получения комментариев.

В июле главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт по взаимному согласию с еврейской общиной, подал в отставку.

По словам Семена Довжика, сотрудники ФСБ России, курирующие еврейские религиозные и светские организации, также оказывали давление среди прочего на главного раввина России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений (КЕРООР) Адольфа Шаевича и председателя Московской еврейской общины академика Григория Ройтберга.

«Российской власти нужна легитимация, нужна легитимация войны в Украине. – объясняет Семен Довжик. – [Российская] власть не может допустить того, чтобы в это кресло сел человек, который не поддерживает ее официальную позицию – в современной России это практически немыслимо. Московская еврейская религиозная община оказалась в очень непростом положении, потому что, во-первых, на данный момент нет главного раввина Москвы. Непонятно, когда будет этот человек. И второй момент все-таки община существует за счет спонсоров, за счет членов правления, за счет доноров. Разумеется, люди бизнеса – им очень тяжело ассоциироваться с местом, которое оказалось в центре такого политического кризиса, в эпицентре скандала”.

Русская служба «Голоса Америки» также обратилось за комментариями к Антидиффамационной лиге, и к Московской хоральной синагоге, но ответа не получило. Во Всемирном еврейском конгрессе Русской службе «Голоса Америки» заявили, что пока не комментируют ситуацию вокруг Московской хоральной синагоги.

Семен Довжик отмечает: на данный момент российская власть абсолютно не заинтересована в юдофобских настроениях в стране. Она заинтересована в спокойствии и толерантности по отношению к еврейским общинам. Вместе с тем, добавляет он, в ближайшие годы из России из-за невозможности работы в ней, будут уходить многие еврейские организации, что негативно отразится на жизни еврейской общины.