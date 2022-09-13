РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України Контрнаступление под Херсоном: ВСУ сообщают об освобождении 500 кв. км территории » Завершення війни залежить тільки від Путіна, — Зеленський Президент України вважає, що завершення війни залежить тільки від Путіна Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для CNN. Журналіст Фарід Закарія запитав президента України, чи може закінчитися повномасштабна війна РФ проти України, допоки Путін залишається при владі. «Це залежить тільки від нього. Може бути так, що він керуватиме, а війна закінчиться. У принципі, я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації, інакше він із неї не вийде. Або це станеться після нього. І питання тоді буде до всього світу, коли наступить «після нього», — відповів Зеленський.