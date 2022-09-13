Візи для росіян: дев’ять країн ЄС припинили приймати документи громадян РФ

Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

“Дев’ять країн Євросоюзу більше не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз, – повідомляє Асоціація туроператорів Росії”, – йдеться у дописі.

У повідомленні Асоціації туроператорів РФ водночас зазначається, що є низка країн, які продовжують приймати документи від російських туристів. Серед них – Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр.

Окремо зазначається, що мова йде про оформлення національних віз, а не шенгенських.