Візи для росіян: дев’ять країн ЄС припинили приймати документи громадян РФ

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.
“Дев’ять країн Євросоюзу більше не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз, – повідомляє Асоціація туроператорів Росії”, – йдеться у дописі.
У повідомленні Асоціації туроператорів РФ водночас зазначається, що є низка країн, які продовжують приймати документи від російських туристів. Серед них – Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр.
Окремо зазначається, що мова йде про оформлення національних віз, а не шенгенських.
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