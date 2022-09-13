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В оккупированном Россией Херсоне отключились электричество и водопровод

В оккупированном российскими войсками Херсоне 13 сентября произошло отключение электричества и водопровода. Причины не уточняются.

Также сообщается о перебоях с водоснабжением и электричеством в других оккупированных населённых пунктах Херсонской области. Назначенные Россией власти региона утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Херсон был захвачен российскими войсками в самом начале полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. На прошлой неделе украинские войска начали контрнаступление в Херсонской области.

13 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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