В Амстердамі почнуть штрафувати власників порожнього житла

Амстердам займає жорсткішу позицію, аби врегулювати житлову кризу. Із грудня влада міста зможе штрафувати власників порожніх квартир та будинків на суму до 9 тисяч євро. Про це пише NL Times

Зміна в законі повинна зобов’язати орендодавців здавати в оренду вакантні приміщення. За необхідності місто саме визначить ринкову вартість оренди, розповіли в офісі мера та олдерменів Амстердама.

Попри гостру нестачу житла в Амстердамі, безліч будинків у столиці простоюють без власників та орендарів. Щоб врегулювати це питання, муніципалітет зобов’яже власників заселитися у порожні будинки, або ж здавати їх тим, хто цього потребує. Якщо господарі відмовляться, їх штрафуватимуть на 4 500 євро. Для рантьє, які заробляють орендою, штраф сягатиме 9 000 євро.

«У нас надто мало житла. Забагато будинків не заселені без жодної на це причини. Я рада, що ми можемо це виправити, бо порожнє житло у такі ситуації — це невиправдано. Ми гарантуватимемо, що будинки будуть використовуватися для того, для чого вони призначені, — для проживання», — зазначає заступниця мера Зіта Пелс.