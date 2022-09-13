У Парижі помер легендарний кінорежисер Жан-Люк Ґодар

У Парижі помер кінорежисер, актор, сценарист та продюсер Жан-Люк Ґодар – один із найвидатніших представників напрямку «французької нової хвилі«.
Про це виданню Libération повідомили люди з оточення франко-швейцарського режисера.
Французький митець пішов з життя у 91 рік. Інших деталей наразі не повідомляють.
|Жан-Люк Ґодар. Фото: Libération
Він був одним із найвідоміших режисерів світу, зокрема завдяки своїм класичним фільмам, як-от «На останньому подиху» та «Презирство». Обидва – 1960-х років.
У фокусі його уваги видатного митця були:
- мілітаризм і придушення особистості «Маленький солдат», 1959);
- проституція як універсальна доля індивіда в буржуазному суспільстві («Жити своїм життям», 1962);
- інша сторона респектабельного шлюбу («Заміжня жінка», 1964);
- політичне суперництво («Зроблено в США», 1966);
- криза особистого бунту («Божевільний П’єро», 1965);
- молодіжного екстремізму («Окрема банда», 1964);
- витоки і перспективи тоталітаристських тенденцій («Карабінери», 1963).
Також значне місце у творчості Ґодара займала тема мистецтва і художника, якого роздирають соціальними і політичними катаклізмами сучасного світу («Моцарт назавжди», 1996).
У 2011 році французького кінорежисера нагородили премією «Оскар» за внесок в розвиток кінематографа.
Leave a Reply