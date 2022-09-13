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У Парижі помер легендарний кінорежисер Жан-Люк Ґодар

У Парижі помер кінорежисер, актор, сценарист та продюсер Жан-Люк Ґодар – один із найвидатніших представників напрямку «французької нової хвилі«.

Про це виданню Libération повідомили люди з оточення франко-швейцарського режисера.

Французький митець пішов з життя у 91 рік. Інших деталей наразі не повідомляють.

Як режисер Ґодар дебютував у 1954 році, знявши короткометражну стрічку «Операція бетон».

Жан-Люк Ґодар. Фото: Libération

Він був одним із найвідоміших режисерів світу, зокрема завдяки своїм класичним фільмам, як-от «На останньому подиху» та «Презирство». Обидва – 1960-х років.

У фокусі його уваги видатного митця були:

  • мілітаризм і придушення особистості «Маленький солдат», 1959);
  • проституція як універсальна доля індивіда в буржуазному суспільстві («Жити своїм життям», 1962);
  • інша сторона респектабельного шлюбу («Заміжня жінка», 1964);
  • політичне суперництво («Зроблено в США», 1966);
  • криза особистого бунту («Божевільний П’єро», 1965);
  • молодіжного екстремізму («Окрема банда», 1964);
  • витоки і перспективи тоталітаристських тенденцій («Карабінери», 1963).

Також значне місце у творчості Ґодара займала тема мистецтва і художника, якого роздирають соціальними і політичними катаклізмами сучасного світу («Моцарт назавжди», 1996).

У 2011 році французького кінорежисера нагородили премією «Оскар» за внесок в розвиток кінематографа.

13 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости

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