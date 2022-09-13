РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

«Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. У російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

«Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка», — повідомляє Генштаб.

Також відомо, що протягом 12 вересня, авіація Сил оборони здійснила сім ударів: було уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки та знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

У результаті вогневого впливу було уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. В зону ураження також потрапили ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

«На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни», — йдеться у повідомленні.