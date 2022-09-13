Оккупанти залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними американських аналітиків, контрнаступ ЗСУ продовжує справляти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на Півдні України. Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що найманці з «ДНР» залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної магістралі між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, що неподалік Херсона.

«Відведення військ з цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям», — вважають у ISW.

Також експерти звертають увагу на те, що речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк 12 вересня заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра в Херсонській області, намагаються домовитися про капітуляцію.