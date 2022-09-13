Курорты Турции: Сколько стоит отдых в Турции

На сегодняшний день отпуск в Турции могут позволить себе многие казахстанцы: мягкий климат, приятные цены, развитая инфраструктура и высокий сервис обслуживания привлекают туристов круглый год. Отдыхающим доступны пляжные и горнолыжные курортные города, экскурсионные маршруты, оздоровительные процедуры, а также шопинг-туры. Однако не важно, в первый раз вы отправляетесь в путешествие или уже не раз бывали в Турции, вопрос бюджета тура является одним из главных. Планируя отдых на турецких курортах, многим важно понимать, сколько стоит отдых в Турции https://www.gotur.kz/tury/turciya.html. В этой статье мы рассмотрим несколько полезных рекомендаций, которые помогут в организации качественного и недорого отдыха в Турции.

Особенности планирования отдыха в Турции

Первый шаг – это выбор курорта. Он должен соответствовать всем вашим пожеланиям и представлениям о лучшем отпуске. В этой стране можно сочетать разнообразный отдых: активные и экстремальные водные развлечения, экскурсии, шоппинг, размеренный пляжный отдых, дискотеки и многое другое. А главное преимущество отпуска в Турции – это возможность подобрать тур на любой кошелек. Однако перед покупкой тура рекомендуем обратить внимание на следующие рекомендации:

Покупать путевку лучше только в туристической компании с проверенной репутацией. Это в первую очередь застрахует вас от нежданных сюрпризов.

Не спешите с окончательным выбором тура. Рекомендуем ознакомиться с отзывами других туристов об отдыхе в понравившемся вам отеле. Поверьте, такая информация может помочь вам с выбором отеля.

Если вы желаете сэкономить на путевке, но при этом провести отпуск в хорошей гостинице, рекомендуем рассматривать горящие туры в Турцию.

Для семейных пар с детьми спонтанный отдых – это не лучший вариант. Советуем заранее планировать путешествие и воспользоваться услугой раннего бронирования. Более того, стоимость тура при брони за пару месяцев до начала сезона вас приятно удивит. Также советуем поинтересоваться какие условия проживания для детей предоставляет гостиница. Зачастую малыши до трех лет проживают на бесплатной основе, а детям до 12 лет могут быть предусмотрены скидки.

От чего зависит стоимость путевки в Турцию?

Как правило, на стоимость отдыха в Турции оказывают влияние следующие факторы:

Сезон. Время пляжного отдыха начинается в апреле и заканчивается в октябре месяце. Разгар сезона в Турции – это летние месяцы. Если вы желаете сэкономить на стоимости путевки, планируйте отдых на апрель-май или конец сентября.

Категория отеля. Качество отдыха напрямую зависит от выбора гостиницы. При формировании ценообразования на тур берутся во внимание следующие факторы: категория отеля, уровень сервиса, развитость инфраструктуры, береговая линия и т.д.

Система питания. Стоимость тура в некоторой степени зависит и от этого параметра. Как правило, многие турецкие отели предлагают систему «all inclusive». Однако многие курорты, например, расположенные на побережье Эгейского моря, работают по системе «полупансион». Поэтому при выборе отеля рекомендуем обратить внимание на данный фактор.

Недорогие курорты Турции

Побережье Турции омывает сразу 4 моря: Средиземное, Черное, Эгейское и Мраморное. Туристам, желающим сэкономить на стоимости путевки рекомендуем рассмотреть варианты путевок на курорты Средиземного моря. Данное направление предлагает разнообразие пляжей, бюджетных гостиниц и различных видов развлечений.

Кемер

Популярный курорт в плане бюджетного отдыха. Город расположен в 40 километрах от Анталии. Побережье курорта в основном скалистое, а пляжи преимущественно галечные. Чистый хвойный воздух, развитая инфраструктура и богатый выбор развлечений манит ежегодно в Кемер тысячи туристов. Лучшее время для путешествия на курорт – май-октябрь.

Бельдиби

Небольшой курортный город в близи Кемера. Славится Бельдиби прозрачным и кристально чистым морем, а также прекрасным видом на Таврские горы. Пляжи здесь усыпаны галькой, а спуск к морю достаточно крутой и каменистый.

Мармарис

Сам курорт расположен на побережье Эгейского моря. Отдых здесь славится доступной стоимостью и разнообразием подводных видов развлечений. Иль-август – самые комфортные месяцы для отпуска на курорте. Комфортная погода, спокойное море, величественные горы и просторные пляжи подарят только положительные эмоции и впечатления. Любителей веселой тусовочной атмосферы ждут заведения популярной улицы Баров в Мармарисе.

Аланья

Самый восточный курортный город Турции славится своей колоритной атмосферой, теплым морем и просторными пляжами, которые отмечены голубыми флагами. Аланья прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми. Низкая стоимость туров, развитая инфраструктура, живописная природа и местные памятники культуры – здесь собрано воедино все, для комфортного времяпровождения.

Подводя итог, можно отметить, что Турция – это отличный вариант недорого отпуска с достойным сервисом. Надеемся, что наша статья была полезна и теперь вы немного имеете представление о том, сколько стоит отдых в Турции https://www.gotur.kz/tury/turciya.html.