Кращі санаторії Трускавця

Кращі санаторії Трускавця

Кращі санаторії Трускавця, готелі, вілли, пансіонати лікувальні бази об’єднані та являють собою міжнародний цілорічний бальнеологічний курорт.

Першорядна гордість курорту — вода Нафтуся, прийом якої ефективний при камінні в нирках і жовчному міхурі, при недугах сечо-і жовчовивідних шляхів. Вона виводить шкідливі сполуки з організму, зміцнює імунітет, запобігає онкологічним хворобам та передчасному старінню організму.

Окрім Нафтусі, санаторії у Трускавці використовують при захворюваннях ШКТ інші води, зокрема, Марія та Софія. Броніслава відновлює верхні дихальні шляхи – застосовується для полоскань горла та носа. Санаторії Трускавця переважно займаються лікуванням запальних станів печінки, простати, нирок, органів дихання. Тут ґрунтовно лікуються проблеми, пов’язані з цукровим діабетом, хворобами шкіри, хребта, суглобів, периферичної нервової системи.

На курорті працює міжнародна реабілітаційна клініка, де з високою ефективністю лікують ДЦП. У Трускавці функціонує міська багатопрофільна лікарня з центром малоінвазивної хірургії та урології, яка працює за міжнародними стандартами.

Санаторії пропонують безліч варіантів розміщення. Кому що по плечу – від економ номерів до апартаментів із кухнею. Найкращі санаторії Трускавця крім хороших лікувальних баз мають СПА-центри та басейни. У деяких із них є умови для проведення ділових зустрічей, конференцій

Для любителів активного відпочинку санаторії Трускавця мають у своєму розпорядженні прокатні пункти спортивного спорядження, пропонують екскурсії.

У Трускавці функціонує понад 20 санаторіїв різної відомчої власності. Є серед них відносно нові, а є й такі, що були збудовані у 70-х роках минулого століття. У більшості санаторіїв запроваджено систему путівок – проживання, харчування, базове лікування нирок та ШКТ.

Кращі санаторії Трускавця:

Санаторно-готельний комплекс «Карпати» спеціалізується на лікуванні нирок, травних органів, сечостатевої системи та порушень обмінних процесів. Всю інформацію для відпочиваючих, а також ціни на путівки можна знайти зайшовши на офіційний сайт санаторію.

Санаторій Шахтар, як і всі санаторії курорту, надає лікування ниркових захворювань та сечостатевих органів, цукрового діабету, захворювань ШКТ, порушення обміну речовин та хворобливих станів кістково-м’язового апарату.

Кришталевий Палац, санаторій із лікуванням травних органів, периферичної нервової системи, урологічних хвороб та порушень ендокринної системи.

Санаторій Перлина Прикарпаття теж вирішує урологічні та гастроентерологічні проблеми здоров’я своїх відпочиваючих.

Достойна альтернатива санаторіям – курортні готелі та оздоровчі комплекси, яких у Трускавці налічується більше 40. Найкращими ВІП-комплексами є: курортний комплекс Миротель, Гранд-готель зі СПА-комплексом Шале Грааль, санаторно-готельний комплекс Ріксос у Трускавці .

Купити путівку в кращі санаторії Трускавця допоможуть фахівці з 28-річним стажем роботи на курортах Західної України. Експерти Євсей-Гермес прийдуть на допомогу не лише при виборі найкращого санаторію Трускавця та бронюванні, а в будь-якій ситуації, що виникла на курорті. Організують трансфер та екскурсійне обслуговування.