Кращі санаторії Трускавця
Кращі санаторії Трускавця, готелі, вілли, пансіонати лікувальні бази об’єднані та являють собою міжнародний цілорічний бальнеологічний курорт.
Першорядна гордість курорту — вода Нафтуся, прийом якої ефективний при камінні в нирках і жовчному міхурі, при недугах сечо-і жовчовивідних шляхів. Вона виводить шкідливі сполуки з організму, зміцнює імунітет, запобігає онкологічним хворобам та передчасному старінню організму.
Окрім Нафтусі, санаторії у Трускавці використовують при захворюваннях ШКТ інші води, зокрема, Марія та Софія. Броніслава відновлює верхні дихальні шляхи – застосовується для полоскань горла та носа. Санаторії Трускавця переважно займаються лікуванням запальних станів печінки, простати, нирок, органів дихання. Тут ґрунтовно лікуються проблеми, пов’язані з цукровим діабетом, хворобами шкіри, хребта, суглобів, периферичної нервової системи.
На курорті працює міжнародна реабілітаційна клініка, де з високою ефективністю лікують ДЦП. У Трускавці функціонує міська багатопрофільна лікарня з центром малоінвазивної хірургії та урології, яка працює за міжнародними стандартами.
Санаторії пропонують безліч варіантів розміщення. Кому що по плечу – від економ номерів до апартаментів із кухнею. Найкращі санаторії Трускавця крім хороших лікувальних баз мають СПА-центри та басейни. У деяких із них є умови для проведення ділових зустрічей, конференцій
Для любителів активного відпочинку санаторії Трускавця мають у своєму розпорядженні прокатні пункти спортивного спорядження, пропонують екскурсії.
У Трускавці функціонує понад 20 санаторіїв різної відомчої власності. Є серед них відносно нові, а є й такі, що були збудовані у 70-х роках минулого століття. У більшості санаторіїв запроваджено систему путівок – проживання, харчування, базове лікування нирок та ШКТ.
Кращі санаторії Трускавця:
- Санаторно-готельний комплекс «Карпати» спеціалізується на лікуванні нирок, травних органів, сечостатевої системи та порушень обмінних процесів. Всю інформацію для відпочиваючих, а також ціни на путівки можна знайти зайшовши на офіційний сайт санаторію.
- Санаторій Шахтар, як і всі санаторії курорту, надає лікування ниркових захворювань та сечостатевих органів, цукрового діабету, захворювань ШКТ, порушення обміну речовин та хворобливих станів кістково-м’язового апарату.
- Кришталевий Палац, санаторій із лікуванням травних органів, периферичної нервової системи, урологічних хвороб та порушень ендокринної системи.
- Санаторій Перлина Прикарпаття теж вирішує урологічні та гастроентерологічні проблеми здоров’я своїх відпочиваючих.
Достойна альтернатива санаторіям – курортні готелі та оздоровчі комплекси, яких у Трускавці налічується більше 40. Найкращими ВІП-комплексами є: курортний комплекс Миротель, Гранд-готель зі СПА-комплексом Шале Грааль, санаторно-готельний комплекс Ріксос у Трускавці .
Купити путівку в кращі санаторії Трускавця допоможуть фахівці з 28-річним стажем роботи на курортах Західної України. Експерти Євсей-Гермес прийдуть на допомогу не лише при виборі найкращого санаторію Трускавця та бронюванні, а в будь-якій ситуації, що виникла на курорті. Організують трансфер та екскурсійне обслуговування.
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