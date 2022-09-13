Корректируемая 120-мм мина «Окец Плада» принята на вооружение ЦАХАЛа

Зимой 2021/2022 гг. пехотная школа АОИ (БИСЛАХ) преступила к обучению миномётчиков регулярных частей к использованию «Окец Плада» с планом завершить процесс летом этого года. Несколько недель назад последний миномётный взвод пехотных частей АОИ завершил эту подготовку.

Для 120-мм миномётов АОИ (на фото самоходные «Кешет», они же Cardom, на базе M1064 – вариант М113А3) существуют различные типы мин. Есть обычные осколочно-фугасные (ОФ), есть такие же с увеличенной дальностью, есть осветительные. Однако все они не управляемые, для ОФ мин хорошим результатом считается попадание в нескольких десятках метров от цели.

«Окец Плада» – первая такого рода в АОИ. Инструктора «Кешет» подчёркивают, что возможно применение мины только с GPS коррекцией и только с ЛПА наведением. Но наиболее оптимальный вариант – сочетание обоих методов наведения. Мина дополнит существующие для высокоточного поражения важных и разведанных целей.