Евреи-казаки, кто они?

Выписки из исторических документов:

В конном казачьем отряде польской армии служил казак-еврей Берах бен Аарон из Тышовец‚ который погиб в сражении под Москвой в 1610 году. Когда его вдова собралась выйти замуж во второй раз‚ потребовалось свидетельство евреев-очевидцев о том‚ что Берах действительно погиб: иначе по еврейским законам его жена не могла снова вступить в брак.

И такой свидетель нашелся. Звали его Йосеф бен Моше‚ он был одним из евреев-казаков‚ и вот его свидетельство: «Нас было одиннадцать хозяев‚ служивших в войске. Еврей же Берах‚ сын святого Аарона из Тышовец‚ выскакал два-три раза к московскому войску‚ как это обычно на войне. Но московитяне одолели‚ и еврей отскочил назад‚ и из леса стреляли ему вслед. Я видел‚ как патрон воткнулся ему в спину‚ как он пал на седло… он шатался туда-сюда‚ и лошадь понесла его по дороге… А многие казаки говорили: о, Боже! как жалко‚ что рыцарь еврей Берах так плачевно погиб…»

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«Селения запорожских казаков‚ – отмечал современник‚ – есть сборище многоразличнейших народов… Запорожцы допускают в свое братство всех вообще без различия национальности‚ если поступающий принимает греческую веру».

Среди прочих служили в Запорожской Сечи и несколько казаков-евреев. Иван Иванович Перекрестов‚ сын крещеного еврея (такую фамилию обычно давали выкрестам)‚ был полковником Ахтырского слободского полка в конце семндцатого – начале восемнадцатого века‚ отличался военными способностями‚ доблестью‚ огромной энергией и страстью к стяжательству. Одни из подчиненных жаловались на притеснения Ивана Перекрестова‚ а другие уверяли‚ что «опричь его другого такого разумного человека нет». В 1704 году Перекрестова отстранили от должности по высочайшему повелению‚ а его огромные имения отобрали в казну. Доживал жизнь на хуторе почти в нищете‚ и однажды по каким-то делам его потребовали к ответу в Архангельске. Несмотря на то‚ что бывший казацкий полковник был при смерти‚ велено было доставить его без промедления – и Иван Иванович Перекрестов умер в дороге.

Жил в Запорожской Сечи и полковник Григорий Герцик‚ сын крещеного казацкого полковника. Был близок к гетману Мазепе и бежал вместе с ним после поражения шведов под Полтавой. Присутствовал при кончине гетмана‚ участвовал в его похоронах, в изгнании получил звание генерального есаула. Герцик ездил для переговоров в Стамбул‚ чтобы с помощью Турции создать независимую Украину‚ бывал с разными поручениями в Польше и был арестован в Варшаве по распоряжению русского резидента. Его отправили в Петербург и допросили; сохранился протокол «Допроса Григория Герцика об участии его в измене Мазепы». Жил затем в Москве под строгим караулом‚ занимался лекарской практикой и так обеднел со временем‚ что не смог похоронить жену за свой счет. Получал затем на прокорм по двадцать пять копеек в день и в Москве‚ скорее всего‚ умер.

В документах Запорожской Сечи восемнадцатого века есть упоминания о евреях-казаках‚ которые «выполняли службу верно и радетельно». Вот имена некоторых из них: Василий Перехрист – «родился от евреина Айзика»‚ Иван Перехрист – «взят из жидовской школы набежавшими туда запорожскими казаками»‚ Семен Чернявский – «святое крещение восприняв‚ записался в казаки и на верную службу присягу принял»‚ Степан Заведовский – «родился в турецком городе Хотине в законе еврейском»‚ Моисей Горлинский – «вывезенный из Бахчисарая жид»‚ Иван Ковалевский – «еврейской породы»‚ Яков Крыжановский – «евреин». Одни из них приходили в Сечь добровольно и там оставались‚ других похищали казаки еще в малом возрасте‚ насильно крестили и готовили потом для военной службы. Казак Иван Ковалевский стал полковым старшиной‚ посвящен был затем в священники и умер на Украине протоиереем.

Среди духовенства Украины попадались и другие крещеные евреи: архимандрит Владимир Крыжановский (эту фамилию часто давали выкрестам в Польше)‚ игумен Иннокентий‚ священник Яков Маркович. В Сергиевой семинарии под Москвой преподавал еврейский и немецкий языки крещеный еврей Варлаам – игумен‚ а затем архимандрит.