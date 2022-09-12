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Зеленський назвав умови початку мирних переговорів з Росією

Зеленський назвав умови початку мирних переговорів з Росією

Будь-які перемовини з Російською Федерацією будуть можливими тільки після повного звільнення нею всіх окупованих українських територій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

“Не можна знімати ніяких санкцій. Ми нічого не можемо обговорювати з Росією, поки вона не забереться звідси. Після війни – так, ми можемо говорити про скасування деяких санкцій, про репарації, платежі з їхньої сторони, про дипломатію. Ми можемо залучити до таких перемовин лідерів будь-яких країн, будь-які міжнародні інституції, але тільки після того, як Росія звільнить всі наші території”, – сказав Зеленський.

12 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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