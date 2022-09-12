Російські підрозділи намагаються вийти на контакт з українськими військами та здатися Лендліз від окупантів: СБУ показала арсенали зброї, яку ворог покинув в Ізюмі » Втрати Росії у війні: за добу мінус 300 військових За минулу добу захисники України вбили близько 300 військовослужбовців Російської Федерації, знищили один літак та один безпілотний літальний апарат. Людські втрати РФ наближаються до 53 тисяч осіб. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2168 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,

артилерійських систем – 1269 (+6) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків – 243 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),

крилаті ракети ‒ 216 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 3463 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+0).