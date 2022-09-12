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Втрати Росії у війні: за добу мінус 300 військових

За минулу добу захисники України вбили близько 300 військовослужбовців Російської Федерації, знищили один літак та один безпілотний літальний апарат. Людські втрати РФ наближаються до 53 тисяч осіб.

ДжерелоГенеральний штаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2168 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,
  • артилерійських систем – 1269 (+6) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 243 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),
  • крилаті ракети  ‒ 216 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 3463  (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 117 (+0).
12 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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