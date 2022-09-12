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ВСУ освободили Волчанск и вышли на границу с Россией

Вчера 11 сентября поздно вечером появились первые сообщение об освобождении города Волчанск на границе Харковской области и России. Подразделения ВСУ щзашли в город еще вчера вечером, в настоящий момент продолжается зачистка Волчанска от остатков коллаборантов и оккупационных подразделений.

Депутат от Единой России Евгений Евтушенко в субботу, 10 сентября, заявил, что назначенную РФ «администрацию» города перенесут в российский Белгород.
Тем временем пропагандистские каналы сообщают, что ВСУ освободили три села на подступах к Волчанску: Хотомля, Заречное, Гонтаровка. Отмечается, что до Волчанска осталось 17 км.
12 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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