ВСУ освободили Волчанск и вышли на границу с Россией

Вчера 11 сентября поздно вечером появились первые сообщение об освобождении города Волчанск на границе Харковской области и России. Подразделения ВСУ щзашли в город еще вчера вечером, в настоящий момент продолжается зачистка Волчанска от остатков коллаборантов и оккупационных подразделений.



Депутат от Единой России Евгений Евтушенко в субботу, 10 сентября, заявил, что назначенную РФ «администрацию» города перенесут в российский Белгород.

Тем временем пропагандистские каналы сообщают, что ВСУ освободили три села на подступах к Волчанску: Хотомля, Заречное, Гонтаровка. Отмечается, что до Волчанска осталось 17 км.