В Швеции на выборах лидируют правые

В Швеции пока не определён победитель прошедших в воскресенье парламентских выборов. Разрыв между левоцентристской коалицией во главе с действующим премьер-министром Магдаленой Андерссон и правыми партиями очень небольшой. По данным подсчёта голосов по состоянию на утро понедельника 4 правые и правоцентристские партии получают 175 мест в Риксдаге, а левые и левоцентристы — 174 места. Окончательный результат станет известен в среду или четверг – когда посчитают бюллетени избирателей, живущих за границей. Пока разница между потенциальными парламентскими блоками едва превышает 50 тысяч голосов.

На первом месте по числу поданных голосов — социал-демократы, ведущая партия правящей коалиции. Социал-демократы в Швеции занимают первое место на всех выборах, начиная с 1917 года. На втором месте впервые в истории — крайне правая партия «Шведские демократы», набравшая более 20 процентов. Именно этот результат наблюдатели называют главной сенсацией выборов — хотя и ожидаемой.

В случае, если группа правых партий сохранит большинство, «Шведские демократы» вряд ли войдут в правительство, но, как ожидается, будут его поддерживать. Премьер-министром тогда станет Ульф Кристерссон, лидер Умеренной коалиционной партии.

«Шведские демократы», которых многие другие политические силы, особенно с левой стороны спектра, считают экстремистской ультранационалистической партией, в последние годы неуклонно набирают популярность. Риторика и программа партии, основой идеологии которой ранее была борьба с иммиграцией, в последние годы смягчились, они всё больше позиционируют себя как консерваторы, а не как правые радикалы. Ограничение миграции, в особенности предоставления убежища, при этом остаётся одним из главных приоритетов. Также «Шведские демократы» выступают за более жёсткую систему интеграции иностранцев. Их популярности способствовал также рост преступности в Швеции, — по данным полицейских отчётов и расследований, имеет иностранные корни.

«Шведские демократы» в нынешнем году, как и большинство политических сил страны, поддержали её вступление в НАТО.