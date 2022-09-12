В Ізюмі вже замайорів український прапор

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Завдяки ЗСУ український прапор нещодавно знову замайорів на найвищій точці Харківщини — на горі Крем’янець. Він вже замайорів на будівлі Ізюмської міської ради. Ізюмчани виходять, огорнуті жовто-блакитним прапором, до українських військових, вітають їх», — зазначив Стрельник.

За його словами, місцеві запрошують хлопців поласувати родзинки та фірмову полуницю. Скуштувати теплі сніданки та обіди.

«В Ізюмі вже завершується стабілізаційна операція, в який беруть участь ЗСУ та правоохоронні органи. Чекаємо офіційного повідомлення від Генерального штабу щодо Ізюма», — зауважив Стрельник.