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В Ізюмі вже замайорів український прапор

ЗСУ на в'їзді до міста Ізюма Харківської області

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Завдяки ЗСУ український прапор нещодавно знову замайорів на найвищій точці Харківщини — на горі Крем’янець. Він вже замайорів на будівлі Ізюмської міської ради. Ізюмчани виходять, огорнуті жовто-блакитним прапором, до українських військових, вітають їх», — зазначив Стрельник.

За його словами, місцеві запрошують хлопців поласувати родзинки та фірмову полуницю. Скуштувати теплі сніданки та обіди.

«В Ізюмі вже завершується стабілізаційна операція, в який беруть участь ЗСУ та правоохоронні органи. Чекаємо офіційного повідомлення від Генерального штабу щодо Ізюма», — зауважив Стрельник.

12 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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