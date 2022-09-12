Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через обстріли окупантами інфраструктури

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зазначається, що живлення на окремих ділянках уже відновлено, ситуація під повним контролем, посадка й висадка продовжуються на всіх вокзалах.

Пасажирів приміських поїздів також не залишимо на станціях. Їх саджають у потяги далекого сполучення, які зупиняють на необхідних зупинках.

Станом на 22:00 відомо, що:

поїзд №163 Харків — Київ вирушив із затримкою 32 хв;поїзд №1 Харків — Івано-Франківськ має затримку 1 год 45 хв;

поїзд №7 Харків — Одеса має затримку на відправлення 15 хв;

поїзд №17 Харків — Львів затримується на 45 хв;

поїзд №259 Суми — Івано-Франківськ — затримка 38 хв;

поїзд №786 Київ — Шостка — затримка 40 хв.

«На Полтавщині приміський рух поновлено, затримки до 1 години. Приміський поїзд зі станції Чаплине до Дніпра поновив рух, прямує із затримкою +44 хв, а з Дніпра до Лозової очікує на тепловоз найближчими хвилинами», — йдеться в повідомленні.

До цього у результаті російських обстрілів критичної інфраструктури в Харківській області та перебої з електропостачанням затримуються потяги з та до Сум, Харкова та Полтави.