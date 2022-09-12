У Путіна немає правильних рішень, Кремль ризикує здійснити смертельну помилку – ISW

Повернення Україною Ізюма Харківської області поклало край перспективі досягнення Росією своїх заявлених цілей у Донецькій області. Втім, повномасштабна війна, судячи з усього, триватиме до 2023 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Главком.

Як вважають фахівці, втрата Ізюма прирікає на зрив початкового російського плану на цьому етапі війни та гарантує, що просування росіян у напрямку Бахмута чи навколо Донецька не буде вирішальним, якщо воно взагалі відбудеться.

У ISW також переконані, що український тиск на Херсон у поєднанні зі швидким контрнаступом у Харкові ставить росіян перед жахливою дилемою часу та простору. Росії, ймовірно, не вистачає достатніх резервних сил, щоб завершити формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскіл.

“Розсудливість вимагала б, щоб Росія відтягнула сили з інших секторів бойового простору для встановлення оборонних рубежів далі на схід від річки Оскіл, щоб забезпечити утримання кордону Луганської області або лінії якомога ближче до цього кордону. Але російські війська навколо Бахмута та поблизу Донецька продовжують наступальні операції, ніби не підозрюючи про небезпеку для Луганська, а російські війська в Херсоні все ще стикаються з атаками та загрозою нових атак на цьому напрямку. Російський президент Володимир Путін ризикує зробити звичайну, але смертельну помилку, чекаючи надто довго, щоб надати підкріплення на луганську лінію, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута та Донецька без вчасного розміщення військ на позиції для захисту від продовження українських атак у Луганську. Українська кампанія, схоже, має на меті поставити Путіна саме перед такою дилемою та отримати вигоду майже від будь-якого його рішення”, – зазначають американські аналітики.

На їхню думку, нинішній український контрнаступ не завершить війну.

“Кампанія на північному сході України в кінцевому підсумку досягне кульмінації, що дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони і, можливо, навіть провести локалізовані контратаки. Щоб завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться розпочати наступні контрнаступальні операції, ймовірно, декілька”, – переконані військові аналітики.

Вони прогнозують, що, ймовірно, війна затягнеться до 2023 року.

Але ISW вважає, що Україна переломила хід цієї війни на свою користь. “Київ, імовірно, дедалі більше диктуватиме місце та характер основних бойових дій, і Росія дедалі частіше неадекватно реагуватиме на зростаючий фізичний і психологічний тиск під час послідовних військових кампаній, якщо Москва не знайде спосіб відновити ініціативу”, – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW за 11 вересня:

– українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі;

– 11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор на Запорізькій атомній електростанції;

– міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відходять з позицій по всій території Харківської області, крім східної частини;

– російські блогери визначили річку Оскіл, яка тече від Куп’янська до Ізюма, новою лінією фронту після відходу росіян із позицій у східній Харківській області.

– українські сили просунулися до Вовчанська та Великого Бурлука, на південь кордону;

– українські сили продовжують вести позиційні бої та завдавати ударів по російських військових, матеріально-технічних і транспортних засобах уздовж південної лінії;

– російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Авдіївки та Бахмута;

– російська влада продовжує залучати бойову силу з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні та намагається виплатити компенсацію добровольцям;

– успіх останніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв оголошенню Росією про відкладення “референдумів” про анексію на невизначений термін.