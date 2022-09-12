«Советую всем военнослужащим России сдаваться в плен»: окупант розповів СБУ, як їхнє командування тікало на Харківщині

Відео з російським окупантом виклала Служба безпеки України у ютубі.

Як йдеться у повідомленні, російський окупант, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська збройні сили РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.

«За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою», – говорить 20-річний гранатометник.

За інформацією СБУ, кинуті своїми командирами напризволяще російські військові були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

«Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ», — йдеться у повідомленні.

Також російський загарбник звернувся до батьків окупантів із закликом не відпускати своїх дітей на війну.

«Я раджу всім військовослужбовцям Росії здаватися в полон. А також матерям та батькам своїх дітей – не допускати їх до контракту, щоб вони не йшли на жертви, це цього не варте. Це не наша війна», — сказав він.