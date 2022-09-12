Російські підрозділи намагаються вийти на контакт з українськими військами та здатися

Російські військові підрозділи, що затиснуті на правому березі Дніпра, намагаються вийти на контакт зі Збройними силами України, щоб скласти зброю.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами”, – пояснила заявила представниця ОК “Південь”.

За її словами, таким чином російські військові намагаються зберегти свої життя.

“Зараз розглядається це питання. Тому, що є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд”, – зауважила Гуменюк.