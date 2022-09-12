Резніков пояснив, чому наступ ЗСУ на Херсонщині розгортається повільніше, ніж на Харківщині

Про це Резніков розповів у інтерв’ю Financial Times.

За його словами, наступ на півдні розвивається повільніше, оскільки це сільськогосподарський регіон зі зрошувальними каналами, які росіяни могли використовувати як оборонні траншеї.

Резніков наголосив, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Водночас він попередив, що Росія може перейти в контратаку, тому святкувати перемогу зарано.

«Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовим до захисту», — сказав Резніков.

Міністр додав, що українські військові втомилися після шестиденної атаки, але їхній моральний дух на висоті.

«Українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам був потрібен цей контрнаступ, і це знак того, що Росію можна перемогти», — наголосив Резніков.

Він підсумував, що український бліцкриг був схожий на снігову кулю, яка котиться вниз схилом і став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.