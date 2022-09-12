Референдумы о присоединении к РФ оккупированных территорий отменили в связи с паническим отступлением оккупантов

Российские власти отложили на неопределённый срок проведение так называемых референдумов о присоединении к России подконтрольных российским военным территорий Украины. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Официально даты референдумов назначены не были, хотя подготовка к ним велась. Ещё несколько дней назад глава исполкома «Единой России» Андрей Турчак предлагал провести голосование 4 ноября – в этот день в России отмечается День народного единства. Однако несколько дней назад украинские военные начали успешное наступление в Харьковской области. По словам источников «Медузы», именно это наступление стало единственной причиной отказа от референдумов.

Голосование предполагалось провести в Луганской и Донецкой областях (Россия считает эти территории независимыми государствами – «ЛНР» и «ДНР»), а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Только территория Луганской области при этом сейчас остаётся полностью под контролем России, в других областях речь идёт о части территории (из Харьковской области российские войска в результате украинского наступления выведены почти полностью).

Источники «Медузы» подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, были поспешно отозваны в Россию: «Поступил приказ ехать домой». В Херсонской области российские политтехнологи пока остаются. Представитель местной оккупационной администрации Кирилл Стремоусов при этом ещё несколько дней назад говорил, что референдум пройдёт позже, чем планировалось, из-за украинского наступления – оно идёт и в этой области, хотя на данный момент не столь успешно, как в Харьковской.

По информации «Медузы», в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле, однако ход военных действий заставил перенести предполагаемое голосование сначала на сентябрь, а затем на ноябрь. Утверждается, что официально о дате 4 ноября должны были объявить на следующей неделе, однако теперь «эти планы отложены в стоп».