«Полный крах»: Путин отменил совещание с генералами после крупнейшего поражения армии с начала войны

Путин отложил совещания в Сочи с руководством Минобороны после того, как армия оккупантов в Харьковской области понесла крупнейшее поражение с начала войны и вынуждена панически бежать на расстояние более чем в 70-90 километров.

За неделю Вооруженным силам Украины удалось отвоевать 3 тысячи квадратных км, сообщил в воскресенье главком ВСУ Валерий Залужный. После прорыва фронта российская армия в считанные дни оставила территорию, которую с тысячами жертв захватывала около трех месяцев.

Вслед за Балаклеей были оставлены Купянск и Изюм, где находились оккупационная администрация Харьковской области и штаб группировки, наступавшей на Донбасс с севера. Минобороны России в субботу назвало происходящее «отвлекающими мероприятиями» и плановым отводов войск.

Но это едва ли устраивает президента Владимира Путина. Он отложил совещания с руководством оборонного ведомства и представителями ОПК — эти встречи «сдвигаются вправо» в графике главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«По мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать», — уточнил он, добавив, что совещания необходимы. Новый срок Песков не назвал (цитаты по РИА Новости).