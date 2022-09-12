Після ракетних обстрілів в областях на Півночі, Сході й у центрі України є проблеми зі світлом

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об’єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській — часткові проблеми з живленням», — розповів він.

Крім того, Президент України звернувся до росіян.

«Ви досі думаєте, що ми «адін народ»? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого й не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми? Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага — для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство. Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!» — наголосив він.

Раніше Краматорська міськрада повідомила в телеграмі про відсутність світла в місті.

«У Краматорську відсутнє електропостачання, енергетики працюють над з’ясуванням причин відключення електроенергії», — наголосили в дописі.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький написав у телеграмі, що по всій області впала напрруга в електромережі. Він порадив за змоги вимкнути електроприлади й побудову техніку, щоб вона не пошкодилася.

«Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні. Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об’єктам енергозабезпечення в Україні», — попередив Дмитро Живицький.

Пізніше він уточнив у телеграмі, що станом на 21:00 електропостачання не мають 135 населених пунктах Охтирського району. Також у деяких містах і селах немає води. Аварійні служби усувають несправності.

Станом на 21:40 електропостачання на Сумщині повністю відновили. Проте Дмитро Живицький попередив у телеграмі про можливі перебої зі стабільністю напруги в мережі.

О 22:18 заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав у телеграмі, що на Сумщині також повністю відновили водопостачання.

Дергачівська міськрада на Харківщині також повідомила в телеграмі про повну відсутність світла в громаді через російські удари по критичній інфраструктурі.

«Будь ласка, зберігайте спокій. Харківобленерго вже працює над вирішенням цього питання!» — зазначили в заяві.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телеграмі, що окупанти завдали удару по інфраструктурі Харкова. Унаслідок цього в багатьох районах міста зникло світло. Також немає води, оскільки через обстріл не працюють насоси.

«Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема — у Харківській області. Прошу всіх дотримуватися спокою. Наші спеціалісти та комунальники вже працюють над усуненням тих ушкоджень, що місту завдав наш ворог. Агресор підлий, він із самого початку був націлений на знищення нас, як нації. Але ми переможемо. Доведено ЗСУ», — наголосив Ігор Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив у телеграмі про ворожі удари по критичній інфраструктурі Харкова й області.

«У деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучань виникли пожежі, рятувальники Обласного управління ДСНС локалізовують загорання. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження», — розповів він.

Олег Синєгубов закликав мешканців Харківщини зберігати спокій.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері, що росіяни завдали удару по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, і назвав це «боягузливою відповіддю» на втечу окупантів із Харківщини.

«Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, — це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива «відповідь» за втечу власної армії з поля бою», — наголосив він.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав у телеграмі, що в області відсутні світло й вода, однак енергетики вже працюють і незабаром проблеми вирішать.

Пізніше він зауважив у телеграмі, що станом на 22:05 на Полтавщині відновили електро- та водопостачання, але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі, що деякі громади та міста області залишилися без світла внаслідок удару окупантів по енергетичній інфраструктурі.

«Деякі міста та громади області залишилися без світла. Росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі. Не можуть змиритися з поразками на полі бою. Та ми впораємося. Уже працюють усі служби. Відновимо все з максимально можливою швидкістю», — зауважив він.