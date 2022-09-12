Втрати Росії у війні: за добу мінус 300 військових «Полный крах»: Путин отменил совещание с генералами после крупнейшего поражения армии с начала войны » Лендліз від окупантів: СБУ показала арсенали зброї, яку ворог покинув в Ізюмі Служба безпеки України продемонструвала трофейну російську зброю зі звільненого Ізюма Харківської області. Джерело: пресслужба СБУ Деталі: Контрнаступ на Харківщині триває, за численними повідомленнями військових, ворог тікає, залишаючи по собі цілі арсенали боєприпасів. Захисники України обіцяють більше гарних новин. Дослівно СБУ: «»Наші захисники радять почати цей ранок з Ізюму. Кажуть, корисно для здоров’я. А от російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов’язково використаємо за призначенням — проти ворога». Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.